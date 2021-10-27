10 آلاف دولار وتذكرة سفر.. هدية غير معقولة لموظفي شركة بعد صفقة مليارية

2021/10/27 | 15:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت مؤسسة "سبانكس"، سارة بلاكلي، تحتفل بصفقة بقيمة مليار دولار، عندما أعلنت أن كل موظف سيحصل على هدية سفر من الدرجة الأولى.

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