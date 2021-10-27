الصحة تدرس إمكانية منح لقاح كورونا للأطفال

2021/10/27 | 15:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، آلية التعامل مع الأشخاص غير الملقحين لأسباب صحية، فيما أشارت إلى أنها تدرس امكانية منح لقاح كورونا للأطفال.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، ان “الوزارة وضعت آلية وكارت (وثيقة) للاشخاص الذين لايمكنهم تلقي اللقاح لأسباب صحية، مرفقة بتقارير علمية”، مبيناً، أن “حالات نادرة جداً لايمكنها […]

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