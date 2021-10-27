روسيا تطالب جيران أفغانستان برفض استضافة قوات أمريكية وأطلسية

2021/10/27 | 15:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طلبت روسيا اليوم الأربعاء من الدول المجاورة لأفغانستان رفض استضافة قوات عسكرية من الولايات المتحدة، أو حلف شمال الأطلسي بعد انسحابهما من أفغانستان، في وقت سابق من هذا العام.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: “ندعو الدول المجاورة لأفغانستان إلى رفض السماح بوجود عسكري للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي، التي تعتزم الانتقال إليها بعد رحيلها عن الأراضي الأفغانية”.

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