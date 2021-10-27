السلطات التونسية توقف بث قناة تلفزيون وإذاعة خاصتين

2021/10/27 | 15:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوقفت السلطات التونسية بث قناة نسمة و”إذاعة القرآن الكريم” الخاصتين اليوم الأربعاء لمخالفتهما القوانين.

وقطعت قوات الأمن، التي وصلت إلى مقر قناة نسمة بضاحية رادس، البث وضبطت معدات، ووضعت الشمع الأحمر.

ويملك القناة رجل الأعمال والمرشح السابق للرئاسة التونسية في 2019 نبيل القروي الذي يواجه وشقيقه النائب غازي القروي تهما بتبييض أموال، والاثنان موقوفان في الجزائر بعد ضبطهما أثناء اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.

وقطعت الهيئة كذلك البث عن إذاعة القرآن الكريم غير المرخصة، صباح اليوم.

ويأتي قطع البث تنفيذا لقرار هيئة الاتصال السمعي والبصري، التي تنظم الإعلام في تونس منذ 2011.

وقال عضو الهيئة هشام السنوسي :”سبق أن اتخذنا القرارات في وقت سابق لأن هناك إذاعات وقنوات تبث دون ترخيص، ورغم التنبيه عليها ومطالبتها بالتوقف، لم تستجب للقرارات”.

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