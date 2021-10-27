تحالف ’قوى الدولة’ يوجه رسالة إلى رئيسي الجمهورية والقضاء الأعلى: نحو إضفاء شرعية النتائج

2021/10/27 | 15:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه تحالف قوى الدولة، الأربعاء، رسائل إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن الإجراءات الانتخابية.

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