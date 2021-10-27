الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان والبنك الدولي يوقف مساعداته لـ

2021/10/27 | 15:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قيادي بحركة الاحتجاجات التي أطلقها "مجلس نظراء البجا" في شرق السودان لرويترز، الأربعاء، إن إغلاق الموانئ والشوارع في شرق السودان لا يزال مستمرا.

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