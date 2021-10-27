توضيح من أصحاب 'العرس' بعد ضجة ارتداء شاب لفستان زفاف في كربلاء (فيديو)

2021/10/27 | 15:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف اصحاب "الفرح"، في كربلاء، كواليس حضور أحد المدعوين الشباب مرتديا فستان زفاف، ما اثار لغطا وجدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت العائلة في توضيحها الذي تلقى NRT عربية نسخة منه الاربعاء (27 تشرين الاول 2021)، ان "الشاب الذي كان مرتديا فستانا للزفاف، لم يكن الا تمثيلا ومزحة في سبيل تلطيف الاجواء".

واضافت، ان "الطريقة التي تناولت بها بعض مواقع التواصل مقطع الفيديو لم تكن دقيقة، وذهبت عن الحقيقة بعيدا، حيث اساءت للشاب ومحافظة كربلاء".

وتوعدت العائلة، "برفع دعاوى لدى القضاء ضد كل من قام بترويج هذه الاخبار الزائفة".

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