البنك المركزي يكشف عن خطته بخصوص قروض الاسكان

2021/10/27 | 15:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- کشف البنك المركزي العراقي، الأربعاء، عن استراتيجية جديدة له

وقال نائب محافظ البنك، عمار حمد خلف، خلال مشاركته في أعمال ملتقى ميري الذي يقام في أربيل الیوم،( 27 تشرين الاول 2021)" سنعمل وفق ستراتيجية جديدة مع بداية السنة القادمة 2022".



مبينا ان، "إجراءات البنك المركزي تزيد من حجم الاحتياطي الوطني للعملة الأجنبية".



مشيرا الى ان "القسم الأكبر من قروضنا الداخلية هو للوحدات السكنية".

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