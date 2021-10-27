بريطانيا العالمية في عصر تنافسي – حوار ونقد - - كامل عباس

2021/10/27 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كامل_عباس قدّم اوائل هذا العام رئيس الوزراء بوريس جونسون تقريرا الى البرلمان البريطاني مؤلفا من مائة وستين صفحة كجهد شخصي بحت .



قرأت التقرير مرات عدة من موقعي كسوري مهتم بالشأن العام ووجدت فيه الكثير من الحرارة والصدق رغم أنني ورئيس الوزراء على طرفي نقيض , هو محافظ جدا تتجلى محافظته بتقديمه للتقرير على الشكل التالي: (بريطانيا العالمية في عصر تنافسي - المراجعة الشاملة لشون الأمن والدفاع والتنم ......





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