ذكريات طفولة..تحطم طائرة .7. - مهند البراك

2021/10/27 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_البراك تحطم طائرة ازدادت لقاءات سعدون بسعيد اكثر من السابق، ليس في بانسيون ماري وحده و انما في مكاتب العمل و في النزهات و المقاهي، و ازدادت نقاشاتهم حول البلد و الانكليز و ابن عمه الوزير عبد المحسن و مواقفه الوطنية التي تساندها مواقف نائبه السيد مولود والد سعيد و ازدادوا تعاهداً على موافاتهما باحدث الاخبار و المعلومات التي يمكن ان يستقوها بكل الوسائل، و خاصة ممن هم على احتكاك برجال القوة و ......





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