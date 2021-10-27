2021/10/27 | 15:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الأربعاء، عن انطلاق الصفحة الرابعة لعمليات التفتيش ضمن مناطق شمال وغرب المحافظة.وذكرت عمليات البصرة في بيان، ان “القوات الأمنية من خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق الصفحة الرابعة لعمليات التفتيش في البصرة المركز الخبري الوطني.

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