نفط ميسان: شركة الاضواء الناقل لمباراة الدوري خرقت الاتفاق مع اتحاد الكرة

2021/10/27 | 16:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت الهيئة الإدارية لنادي نفط

ميسان الرياضي، الاربعاء، عدم نقل

مباراته من قبل شركة الاضواء خرقاً

واضحاً لاتفاقها مع اتحاد الكرة

المركزي.

وقالت الهيئة الادارية في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، أن ع

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