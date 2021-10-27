2021/10/27 | 16:08 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيأة المنافذ تعقد اجتماع وتصدر قرارات جديدة بشأن منفذين في البصرة وواسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/27 | 16:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة المنافذ تعقد اجتماع وتصدر قرارات جديدة بشأن منفذين في البصرة وواسط) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة المنافذ تعقد اجتماع وتصدر قرارات جديدة بشأن منفذين في البصرة وواسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).