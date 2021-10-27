كعك القمر وخبز الحليب..وصفات مستوحاة من المخابز والمقاهي الصينية الأمريكية

2021/10/27 | 16:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عصر لم يعد فيه الطعام الصيني غريبًا على الزوار الدوليين، هناك مجال طهي واحد لم يحظ بعد باهتمام كبير على مستوى العالم، وهو الخَبْز..ماذا تعرف عنه؟

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