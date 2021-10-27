البنك المركزي يعلن تخصيص أموال لدعم الطاقة المتجددة في العراق

2021/10/27 | 16:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتمويل شراء وحدات توليد الطاقة المتجددة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن البنك المركزي، تخصيص أموال لدعم الطاقة المتجددة في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "مجلس ادارة البنك المركزي العراقي قرر خلال اجتماعه لهذا اليوم الأربعاء الموافق 27 تشرين الأول/أكتوبر تخصيص مبالغ لتمويل شراء وحدات توليد الطاقة المتجددة".

وأوضح أنه "سيعزز سيولة المصارف التي بدورها ستمنح قروض ميسرة للمواطنين والمشاريع لاقتناء وحدات توليد الطاقة المتجددة وفقًا لمواصفات عالية وذات استدامة طويلة".

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