2021/10/27 | 16:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت شركة جوجل عن وصول خاصية نقل محادثات واتساب من هواتف آيفون العاملة بنظام تشغيل iOS إلى هواتف أندرويد بسهولة، عن طريق الإصدار الجديد Android 12.وأتاحت جوجل الخاصية الجديدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أخيراً..



نقل محادثات واتساب من آيفون إلى أندرويد متاحة المركز الخبري الوطني.

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