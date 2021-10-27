2021/10/27 | 16:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WMtnR-BGp0U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جامع الرحمن بعد حرقه في قرية نهر الإمام في المقدادية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جامع الرحمن بعد حرقه في قرية نهر الإمام في المقدادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).