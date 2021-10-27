العراق يسجل 1412 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 2302 حالة للشفاء

2021/10/27 | 16:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 2302 أشخاص للشفاء".وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 37 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 78615".

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