الصحة تسجل 1412 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/10/27 | 16:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 1412 اصابة بـ وباء كورونا و 2302 حالة شفاء اضافة الى وفاة 37 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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