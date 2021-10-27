البنك الدولي يعلق مساعداته للسودان

2021/10/27 | 16:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، تعليق مساعداته للسودان بعد الانقلاب الذي نفّذه العسكريون وأطاح بالحكومة المدنية.وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في إعلان مكتوب، إن “مجموعة البنك الدولي علّقت الاثنين صرف أموال كافة عملياتها في السودان وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة في وقت تراقب وتقيّم فيه الوضع عن كثب”.وقال مالباس الذي زار السودان مؤخراً للقاء السلطات، “أنا قلق للغاية إزاء التطوّرات الأخيرة في السودان وأخشى التأثير الدراماتيكي لذلك على التعافي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد”.وأشار إلى أنه “ناقش التحوّل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد”، ويؤكد أنه “سمع تعهّداً واضحاً من جانب كافة الأطراف بالعمل معاً لمستقبل أكثر ازدهاراً للشعب السوداني”.وذكّر بأن البنك الدولي كان شريكاً مقرباً من السودان وعمل إلى جانب شركاء آخرين لتطبيق برنامج دعم عائلات السودان ودعم نشر التلقيح ضد كوفيد في البلاد.وقد انسحب السودان قبل الانقلاب من برنامج إصلاحات اقتصادية كان قد سمح بتمهيد الطريق لتسديد متأخرات البلد الذي كان قد بات مؤهلاً لتخفيف دينه.

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