زيادة مقاعد الكتلة الصدرية بعد اعادة العد والفرز اليدوي

2021/10/27 | 16:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مطلع، الاربعاء، عن ارتفاع عدد مقاعد التيار الصدري الى 74 مقعد، بعد ان كان 73.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية، اليوم ( 27 تشرين الاول 2021)، ان "بعد اعادة العد والفرز اليدوي حصل التيار الصدري على مقعد اضافي في محافظة ديالى ليصبح العدد الكلي 74 مقعدا".

وبين ان ،"المرشح عن التيار برهان المعموري في محافظة ديالى، تمكن من الفوز بالمقعد" .

لافتا، الى ان ،" هناك طعون اخرى مقدمة من قبل التيار في محافظة بابل و هم بانتظار النتائج".

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