2021/10/27 | 17:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OXPLIxuMxcU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطأ طبي في مستشفى الحجة يؤدي بحياة كربلائية | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خطأ طبي في مستشفى الحجة يؤدي بحياة كربلائية | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).