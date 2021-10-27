صدور قوائم بتعيين المشمولين من المفصولين السياسيين في 3 محافظات

2021/10/27 | 17:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت دائرة المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قوائم جديدة بتعيين المشمولين في محافظات المثنى وديالى وكربلاء.وقال بيان للأمانة، إن “دائرة شؤون المفصولين السياسيين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أصدرت وجبة جديدة بأسماء المشمولين بالقانون رقم (16 لسنة 2013)، من محافظات (المثنى، وديالى، وكربلاء)؛ لغرض إكمال الإجراءات الخاصة بتعيين المفصولين […]

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