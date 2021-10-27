2021/10/27 | 17:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول موقف رسمي يصدر عن دولة خليجية تجاه تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول حرب اليمن، استدعت الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة اللبنانية لديها وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على ما صدر عن قرداحي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريحات قرداحي.. دولة خليجية تستدعي القائم بأعمال السفارة اللبنانية لديها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريحات قرداحي.. دولة خليجية تستدعي القائم بأعمال السفارة اللبنانية لديها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).