2021/10/27 | 17:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تسلم السفير اللبناني مذكرة احتجاج بعد تصريحات لجورج قرداحي المركز الخبري الوطني.

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