"صلاحيات إردوغان في سوريا والعراق".. لا "غير مسبوقة" تهز المشهد التركي

2021/10/27 | 17:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والقرار الذي اتخذه "حزب الشعب" أكبر أحزاب المعارضة في البلاد يعتبر "نادرا"، وفتح نقاشا في الساعات الماضية بين أوساطه من جهة والأوساط المقربة من الحكومة التركية، بالإضافة إلى الرئيس، رجب طيب إردوغان.

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