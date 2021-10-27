محافظ ديالى في تسجيل صوتي يحرض ويتحدث عن هجوم انتقامي

2021/10/27 | 17:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تسجيل صوتي لمحافظ ديالى مثنى التميمي، الاربعاء، عن تحريضه للانتقام من قرية "نهرالامام" التابعة لقضاء المقدادية بعد هجوم عناصر داعش على قرية "الرشاد" ليلة امس الثلاثاء.

وقال التميمي خلال التسجيل الصوتي الذي حصل عليه NRT عربية اليوم (27 تشرين الاول 2021) بأن "القرية "منبع للارهاب" وحذر من ردة فعل لايحمد عقباه."

وأضاف انه،" يتواجد حاليا مع القيادات الامنية في موقع الحادث وان عدد الضحايا 13 شخص"، مبينا ان "قرية نهر الامام لديها سجل سيىء في "الارهاب وينبع منها " الارهاب".

ولفت التميمي خلال التسجيل الصوتي الذي يظهر من خلاله انه يتحدث في اتصال هاتفي مع احد الاشخاص ويكنه " بالدكتور" انه،" على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العمل على تلافي ردة الفعل لانهم حاليا في موقع الحادث و انهم يخشون من امور لايحمد عقباه."

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