امانة مجلس الوزراء: نجحنا بتحريك 114 مشروعاً متلكئاً في ذي قار

2021/10/27 | 17:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الشركات المنفذة بـ (170) مشروعاً ضمن مشروعات صندوق إعمار محافظة ذي قار.

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