2021/10/27 | 17:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اكدت اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات، الاربعاء، ان مهامها مستمرة حتى المصادقة على النتائج.وذكر الناطق باسم اللجنة العميد غالب العطية في تصريح صحفي، ان “مهامنا مستمرة حتى الانتهاء من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمنية الانتخابات تؤكد استمرار مهامها حتى المصادقة على النتائج المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمنية الانتخابات تؤكد استمرار مهامها حتى المصادقة على النتائج) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمنية الانتخابات تؤكد استمرار مهامها حتى المصادقة على النتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).