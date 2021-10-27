اتحاد الكرة يرد على كوركيس: تصريحاتك ردات فعل وتجهيزات المنتخب من شركة معروفة

2021/10/27 | 17:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني عد اتحاد الكرة تصريحات مشرف المنتخب الوطني المقال باسل كوركيس، بشأن سوء نوعية تجهيزات المنتخب الوطني وردائتها بانها “ردات فعل على إقالته”.وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم في تصريح […]

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