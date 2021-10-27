الجميع يدعو الى التغيير من دون وجود مشروع للتغيير - سعيد الوجاني

2021/10/27 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني عندما يتكلم الجميع عن التغيير ، يعني ان هناك حاجة ماسة تدعو الى التغيير ..



لكن كيف يُفهم الحديث عن التغيير، دون ابتكار آليات متعددة ومتنوعة للتغيير ، ودون تحديد السقف الزمني للبلوغ الى استراتيجية التغيير ..



فالحديث ، مجرد الحديث عن التغيير ، هو سهل التداول ..



لكن الشروع في عمليات التغيير، ومن دون التوفر على إرادة التغيير ، وبالتزاوج مع الاليات المرحلية للوصول الى الهدف من التغيير ، يبقى مثل كب ال ......





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