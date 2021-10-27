2021/10/27 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#امين_يونس ـ قبلَ أيام تَمّ إطلاق سراح بضعة ناشطين في أقليم كردستان العراق ، كانوا قد اُحتُجزوا منذ سنة وثلاثة أشهُر ، ولا زال أكثر من سبعين آخَرين قيد الإعتقال .
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#امين_يونس ـ قبلَ أيام تَمّ إطلاق سراح بضعة ناشطين في أقليم كردستان العراق ، كانوا قد اُحتُجزوا منذ سنة وثلاثة أشهُر ، ولا زال أكثر من سبعين آخَرين قيد الإعتقال .
رغم مُطالبات أهالي المعتقلين بالإفراج عنهم ودعوات الكثير من المنظمات المحلية والدولية ، إلا ان الحكومة لم تستجِب .
وكما يبدو أنها أي الحكومة قّرَرَتْ أخيراً ، أن تبدأ في إطلاق سراح الناشطين والصحفيين ، ولكن ليسَ دفعةً واحدة ، بل على وَجَبات .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستيعاب الدَرْس - امين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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