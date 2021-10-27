إستيعاب الدَرْس - امين يونس

2021/10/27 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس ـ قبلَ أيام تَمّ إطلاق سراح بضعة ناشطين في أقليم كردستان العراق ، كانوا قد اُحتُجزوا منذ سنة وثلاثة أشهُر ، ولا زال أكثر من سبعين آخَرين قيد الإعتقال .



رغم مُطالبات أهالي المعتقلين بالإفراج عنهم ودعوات الكثير من المنظمات المحلية والدولية ، إلا ان الحكومة لم تستجِب .



وكما يبدو أنها أي الحكومة قّرَرَتْ أخيراً ، أن تبدأ في إطلاق سراح الناشطين والصحفيين ، ولكن ليسَ دفعةً واحدة ، بل على وَجَبات .



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