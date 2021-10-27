2021/10/27 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري عصام الخفاجي"اليساري!!"حمدت من السيد عصام الخفاجي ترحيبه بكل نفد لأقكاره التي أعلنها في لقائه على شاشة الحوار المتمدن شرط ألا ينحدر النقد إلى السباب والشتائم .ما أود أن أؤكده للسيد عصام مقدماً في هذا السياق هو أنني أحاذر جداً في الإبتعاد عن السباب والشتائم لأنها حجة المفلس وأنا كماركسي مليء وحقيقي لا يأتي حصانتي الماركسية الإفلاس من مخنلف جوانبها .



لكن أن أسمي الأشياء بأسمائها كأن أقول ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصام الخفاجي -اليساري !!- - فؤاد النمري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصام الخفاجي -اليساري !!- - فؤاد النمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).