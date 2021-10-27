النقل تجري ممارسة تجريبية لمواجهة التهديد الامني والتلوث في ميناء ام قصر

2021/10/27 | 17:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اجرت وزارة النقل / الشركة العامة لموانى العراق، الاربعاء، ممارسة تجريبية لمواجهة التهديد الامني ومعالجة التلوث البحري وتقام هذه الممارسة التجريبية التي نفذتها ملاكات بحرية وامنية استعدادا لممارسة كبرى في ميناء ام قصر الشمالي.وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في بيان، انه حسب توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر الشبلي اجرت الموانئ ممارسة تجريبية […]

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