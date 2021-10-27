محافظ ذي قار يخاطب النزاهة بشأن إقالة نائبه الفني: دققوا المزاعم الواردة (وثيقة)

2021/10/27 | 17:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا محافظ ذي قار أحمد عني الخفاجي، الأربعاء، هيئة النزاهة، إلى تدقيق "المزاعم الواردة" في طلب إعفاء معاونه للشؤون الفنية.

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وقال الخفاجي في وثيقة صادرة عنه، (27 تشرين الأول 2021)، "راجين فتح التحقيق فيما ورد من معلومات بشأن علي فاروق الذي اقيل من منصب المعاون الفني".

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