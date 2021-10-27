إدانة دولية لتفجيرات المقدادية وتحميل الحكومة مسؤولية فشلها في حماية المواطنين

2021/10/27 | 17:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنامي خطير لفلول تنظيم داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية.

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