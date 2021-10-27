برشلونة يعلن اصابة مهاجمه أنسو فاتي في ركبته اليمنى

2021/10/27 | 18:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن نادي برشلونة أن مهاجمه الدولي الإسباني الواعد أنسو فاتي، يعاني من آلام في ركبته اليمنى وسيغيب عن مواجهة رايو فايكانو اليوم الأربعاء، في المرحلة الـ11 من الدوري الإسباني.واضطر […]

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