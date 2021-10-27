غروب شمس ابداع الطبقة الوسطى! - سعيد علام

2021/10/27 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام لا يمكن دراسة ابداع مجتمع ما، خارج السياق التاريخى لهذا المجتمع!على مسار الطبقة الحاكمة، صعوداً وهبوطاً، يسير ابداع الطبقات الاجتماعية التى تعبر عنها طبيعة هذه الطبقة الحاكمة، صعوداً وهبوطاً؛ هذا من ناحية، ومن الناحية الاخرى، يأتى موقف سلطة الطبقة الحاكمة من المجتمع المدنى، كعامل حاسم فى مسار المجتمع المدنى وقواه الناعمة، فى الابداع، كما فى كل القوى الناعمة الاخرى، "ثقافات، اداب، فنون، علوم، ق ......





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