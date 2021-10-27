باستراتيجية جديدة.. البحرين تسعى الى تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد

2021/10/27 | 18:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى البحرين الى رفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد مع اقرار استراتيجية السياحة الجديدة، حسبما أفاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني، الأربعاء.

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