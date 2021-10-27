دولة عربية تغلق قناة تلفزيونية وإذاعة

2021/10/27 | 18:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا) في تونس، أنها قامت صباح اليوم الأربعاء، بتنفيذ قرار حجز معدات البث لقناة “نسمة” وإذاعة “القرآن الكريم” وغلق المؤسستين.

السلطات التونسية تغلق قناة تلفزيونية وإذاعةتونس تصدر مذكرة جلب بحق نبيل القروي وشقيقه بعد دخولهما الجزائروقالت الهيئة في بيان على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”: “تنفيذا لقراري مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 11 أكتوبر 2021، تم اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 حجز التجهيزات الضرورية للبث لكل من قناة “نسمة تي.في” وإذاعة القرآن الكريم غير القانونيتين وذلك لممارستهما نشاطات بث دون إجازة”.

ووجهت الهيئة سابقا إلى القناتين المذكورتين عدة دعوات للتوقف الفوري عن البث، لعدم حصولهما على الإجازة لكنهما لم تستجيبا.

وأوضحت الهيئة أن “قناة نسمة تي.في قد ماطلت في تسوية وضعيتها القانونية منذ سنة 2014 رغم مساعي الهيئة في هذا الإطار من خلال المراسلات والاجتماعات المتعددة … إلى جانب ما تضمنه ملف القناة من شبهات فساد مالي وإداري إضافة إلى عدم استقلاليتها باعتبار أن المشرف عليها قيادي في حزب “قلب تونس” مما انعكس على مضامينها الإعلامية التي أخلت في جزء منها بمبادئ حرية الاتصال السمعي البصري وضوابطها خاصة خلال الانتخابات وهو ما ضمنته الهيئة في تقارير سابقة لها وجهتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.

وبخصوص إذاعة “القرآن الكريم” قالت الهيئة إنها “رغم عدم حصولها على الإجازة ورغم دعوات الهيئة لها بالتوقف الفوري عن البث والالتزام بالقانون المنظم للقطاع السمعي البصري … إلا أنها أصرت على التمادي في البث خارج إطار القانون”.

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