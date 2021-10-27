2021/10/27 | 18:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أسباب تقليص الموسم الزراعي ضمن الخطة الشتوية، فيما أصدرت تحذيراً بشأن المياه الجوفية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عون ذياب، إن “اسباب تقليص الموسم الزراعي ضمن الخطة الشتوية تعود لمحدودية الامطار خلال عام 2021″، متوقعا “أن تكون سنة 2022 مشابهة بحسب المؤشرات الأولية”.وأضاف، أن “توافق سنتين جافتين […]

ظهرت المقالة الموارد تحدد أسباب تقليص الموسم الزراعي وتصدر تحذيراً بشأن المياه الجوفية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد تحدد أسباب تقليص الموسم الزراعي وتصدر تحذيراً بشأن المياه الجوفية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد تحدد أسباب تقليص الموسم الزراعي وتصدر تحذيراً بشأن المياه الجوفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).