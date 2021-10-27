الغانمي: انتهاء عمل اللجنة المكلفة بتحويل منتسبي الداخلية الراغبين إلى الملاك المدني

2021/10/27 | 18:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأربعاء، انتهاء اللجنة المكلفة بتحويل الراغبين من منتسبي الوزارة الى الملاك المدني.

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وقال الغانمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 تشرين الأول 2021)، إنه "نتابع باهتمام كبير موضوع تحويل الراغبين من منتسبي وزارة الداخلية من الملاك العسكري الى المدني".

وأضاف، "صادقنا على المقترح الخاص بهم ووجهنا بمفاتحة وزارة المالية لإنجاز ما يترتب عليها استنادا الى توصيات اللجنة التي شكلت في وزارة الداخلية واكملت جميع المتطلبات لغرض التحويل".

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