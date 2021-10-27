2021/10/27 | 18:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قامت الشرطة الفرنسية، اليوم الاربعاء، بإخلاء محطة قطارات غار دو نور gard du nord في قلب باريس إثر تلقيها بلاغا عن وجود قنبلة في المحطة.وعلى الإثر فرضت الشرطة طوقا أمنيا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخلاء محطة قطارات في باريس إثر بلاغ عن وجود قنبلة المركز الخبري الوطني.

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