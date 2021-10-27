2021/10/27 | 18:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت هيئة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، عن توجه لإنشاء متحف في كل محافظة، فيما أشارت إلى أن خطتها ستراعي حجم المقتنيات الأثرية لكل محافظة.وقال مدير عام الهيئة، ليث مجيد، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجهات حكومية لإنشاء متاحف في المحافظات المركز الخبري الوطني.

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