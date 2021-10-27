الداخلية تصدر بياناً بشأن التحويل من الملاك العسكري الى المدني

2021/10/27 | 18:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن موضوع تحويل الراغبين من المنتسبين من الملاك العسكري الى المدني.

وقال الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نتابع باهتمام كبير موضوع تحويل الراغبين من منتسبي وزارة الداخلية من الملاك العسكري الى المدني، وقد صادقنا على المقترح الخاص بهم ووجهنا بمفاتحة وزارة المالية لإنجاز ما يترتب عليها استنادا الى توصيات اللجنة التي شكلت في وزارة الداخلية واكملت جميع المتطلبات لغرض التحويل".

وأضاف، "نأمل لهم المزيد من النجاح والعطاء لخدمة هذا البلد".

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