إيران تعلن موافقتها على استئناف مفاوضات فيينا قبل نهاية الشهر المقبل

2021/10/27 | 18:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت إيران، اليوم الأربعاء، موافقتها على استئناف مفاوضات فيينا مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الشهر المقبل.وكتب علي باقري وهو أيضا كبير المفاوضين الإيرانيين في تغريدة على تويتر: "نوافق على بدء المفاوضات قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد خلال الأسبوع المقبل".وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في 18 تشرين الاول الحالي، أن مفاوضات فيينا ستستأنف قريباً، فيما شدد على ضرورة التوصل الى نتيجة من دون مفاوضات استنزافية.

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