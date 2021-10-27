2021/10/27 | 18:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية الأمريكية أنها اضطرت إلى إخلاء مقرها وسط واشنطن من الناس، بعد تلقي بلاغ بشأن خطر وقوع تفجير هناك.وأكدت مساعدة وزير الصحة والخدمات الاجتماعية للعلاقات العامة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخلاء مقر وزارة الصحة الأمريكية بسبب تهديد بوقوع تفجير المركز الخبري الوطني.

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