السعودية تسلم سفير لبنان مذكرة احتجاج بسبب “قرداحي”

2021/10/27 | 18:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استدعت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة، احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وأشارت الوزارة إلى أنها سلمت السفير اللبناني، مذكرة احتجاج رسمية، ”بعد التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن“، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أنه ”إشارةً إلى التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية، فإن وزارة الخارجية، إذ تعرب عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزاً واضحاً لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة“.

وأكدت الوزارة، أن ”تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين“.

وأضافت: ”نظراً لما قد يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين؛ فقد استدعت وزارة الخارجية اليوم سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص“.

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