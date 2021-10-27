رواية جان فالجان البغدادي ح المتحف البغدادي 2 - عباس علي العلي

2021/10/27 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي لم تكن زيارة المتحف فرصة للتسلية على الاقل لي شخصيا فقد عرفت من صديقي أشياء لم ينطقها حكيم ولم ندرسها على مقاعد الدراسة، هوية أي مجتمع تنبع من طريقة فهمه للوجود، كلما فهمنا أكثر كلما دوننا من نطاق الحرية، صارحته ونحن نجول في سوق السراي حيث باعة الكتب أتمنى أن أستطيع جمع هذه الأكداس المتكدسة من الكتب في ساحة عامة وأوزع منها للناس على مقدار ما يفهمون من قيمتها لنكون مجتمع معياره كم قرأت إذا أنت موجو ......





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