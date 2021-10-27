شعوب الشرق الأوسط والقلق المشروع - صلاح بدرالدين

2021/10/27 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين امام جميع الحروب ، والصراعات ، والمواجهات العسكرية، التي شهدتها ومازالت تعاني منها بلدان ومناطق الشرق الأوسط ، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، مرورا بحقبة الحرب الباردة ونهايتها ، وظهور أنظمة فاشية ، ودكتاتورية ، وشوفينية، وتصاعد إرهاب الإسلام السياسي في مختلف الارجاء ، وموجات الهجرة ، والتهجير القسري ، وحصول عمليات تغيير التركيب الديموغرافي القسري في الكثير من البلدان ، خصوصا في الدول المتعد ......





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